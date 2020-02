Booking.com recrute une centaine de personnes pour son site de Tourcoing

TourMaG.com – Quelle formation assurez-vous ?



L. D. : Après trois semaines de formation initiale, les recrues suivent un parcours pratique.



Ils commencent à apprendre à gérer les 80% de typologie de cas les plus fréquents, puis on les forme sur les 20% de cas les plus complexes.



TourMaG.com – Sur un marché tendu de l'emploi, rencontrez-vous des difficultés à recruter ?



L. D. : Pas du tout. Nous recevons beaucoup de candidatures.



Premièrement, la marque de Booking.com est connue et plaît beaucoup.



Ensuite, notre implantation est un atout. Il existe peu d’entreprises internationales dans la région.



TourMaG.com – Quid du turn over ?



L. D. : Si l’on se compare à un service client « classique », nous sommes largement en dessous de la moyenne. Notre taux de turn over se situe entre 12% et 14%, quand il dépassera les 35% à 40% dans un centre d’appels traditionnel.



Nous avons plutôt tendance à fidéliser nos collaborateurs. Depuis l’ouverture du site de Tourcoing, il y a huit ans, nous avons conservé plus de 50% de nos salariés.



L’an dernier 65% de nos CDD ont été transformés un CDI.



TourMaG.com – Comment vous positionnez-vous en termes de rémunération ?



L. D. : Nous sommes sur la fourchette haute du marché, car encore une fois, nous ne sommes pas un centre d’appels classique.



Un débutant touchera une rémunération mensuelle brute de 2000€, à laquelle il faut ajouter des variables trimestrielles, entre 0 et 10%, calculées en fonction des performances, un intéressement et une prime de participation.