C’est quoi une politique publique du tourisme ? (Jean Pinard) [ABO]

La question qui se pose, et qui renvoie à celle de cet étudiant en Master, c’est de savoir à quel moment et dans quel cadre de gouvernance, les différents acteurs publics échangent pour trouver de la complémentarité dans leur politiques publiques… et là je sèche pour répondre. Ce cadre de coopération il n’existe pas, ce qui veut dire que par défaut de définir un cadre de subsidiarité et des objectifs collectifs, et bien on accepte l’empilement de stratégies qui ne se renforcent pas entres elles.Alors je ne devrais pas dire ça en tant que consultant, mais depuis que je fais ce métier,Chaque acteur avait sa légitimité pour engager sa propre stratégie, et quand venait le temps, que j’impose dans chacune de mes missions, de préciser ce qu’on fait seul, ce qu’on fait ensemble, et ce qu’on fait faire, ce que j’appelle la définition du, la situation devenait d’un coup un peu tendu.Le problème n’est pas d’imposer un cadre de tutelle entre acteurs, mais de. Les trois axes de travail de l’État mis en œuvre pas la DGE sont pertinents, maisalors leurs efficiences ne sera pas totale, et cette situation, tout le monde s’accorde pour considérer qu’elle fabrique de la contre-performance.Ce constat il est partagé par tous les acteurs depuis des années, et il va bien falloir un jour accepter de