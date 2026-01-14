Carlton Fest 2026 : des expériences exclusives mêlant gastronomie, bien-être et création artistique

détente, création et reconnexion

Au-delà de la gastronomie, le Carlton proposera une approche holistique de l’hiver, alliant "".Des sessionsseront proposées au salon Rüya, un mélange de mouvements, de respiration, de musique immersive et de chaleur infrarouge.Pour(13-15 février), Djordje Varda, maître fleuriste du Carlton, animera un pop-up floral et une masterclass le 14 février, tandis que l’atelier Chandell’Art proposera aux couples un dîner romantique suivi d’une séance de peinture.