Carlton Fest 2026 : des expériences exclusives mêlant gastronomie, bien-être et création artistique

L'hiver se réinvente au Carlton Cannes


À Cannes, le mythique hôtel Carlton transforme la basse saison en festival d’expériences exclusives mêlant gastronomie, bien-être et création artistique.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

Le Carlton Cannes, hôtel emblématique ouvert en 1911 sur la Croisette, inaugure en 2026 le Carlton Fest, un festival exclusif mêlant gastronomie, art et bien-être pour réinventer l’hiver à Cannes - Photo : Carlton Cannes
Worldia
En janvier et février 2026, l’hôtel Carlton Cannes lance sa première édition du Carlton Fest, une programmation hivernale immersive imaginée pour faire de l’hiver une saison vivante sur la Croisette.

Pendant six week-ends, l'hotel de luxe proposera une série d’événements exclusifs alliant dîners signatures, expériences bien-être, ateliers créatifs et rendez-vous sensoriels, enrichissant l’offre touristique cannoise tout en offrant aux voyageurs une raison de choisir la destination hors des mois estivaux.

Au Restaurant Riviera, des chefs de renom se succèderont pour des menus éphémères inspirés de la Méditerranée.

Mallory Gabsi, chef étoilé, ouvrira le bal les 16 et 17 janvier 2026, suivi du chef italien contemporain Denis Lovatel les 23 et 24 janvier.

Bien-être et expériences holistiques

Au-delà de la gastronomie, le Carlton proposera une approche holistique de l’hiver, alliant "détente, création et reconnexion".

Des sessions YUJ Yoga seront proposées au salon Rüya, un mélange de mouvements, de respiration, de musique immersive et de chaleur infrarouge.

Pour la Saint-Valentin (13-15 février), Djordje Varda, maître fleuriste du Carlton, animera un pop-up floral et une masterclass le 14 février, tandis que l’atelier Chandell’Art proposera aux couples un dîner romantique suivi d’une séance de peinture.

Lire aussi : Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Un festival hivernal immersif et accessible

Du 16 janvier au 28 février 2026, les visiteurs peuvent profiter des activités dès 8h et jusqu’à 20h, prolongeant leur séjour dans un cadre luxueux et inspirant.

Tarifs et informations clés :

- Dîners signatures : 125 €/personne (hors boissons)
- Yoga immersif : 40 €/personne, 75 minutes
- Chandell’Art Saint-Valentin : 448 €/couple pour dîner + atelier

Pour réserver ou obtenir plus de renseignements : www.carltoncannes.com

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Heritage Awali Golf &amp; Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant...
