Challenge : vendez l’Italie avec Decoov et gagnez un séjour à Rome

Decoov lance un challenge de ventes sur l'Italie dédié aux agences de voyages.



Le gagnant sera celui ou celle qui aura effectué le plus gros volume de ventes sur l’Italie (voyages à la carte et circuits brochures Vi-Decoov) en inscriptions entre le 20 octobre et le 31 décembre 2020.



A gagner : un voyage à Rome valable pour 2 personnes, incluant les vols aller-retour au départ de Paris, les transferts privatifs, 3 nuits en hôtel 4* centre de Rome. Départ entre le 10 janvier et le 31 mars 2021.