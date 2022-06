Château de Boulogne, nouveau sauvetage pour les Mousquetaires du patrimoine

Au-delà de cette belle aventure patrimoniale, que ne renierait pas Stéphane Bern, il y a des développements touristiques indéniables.dans la mesure de leurs moyens et à venir en famille rendre visite à leur co-domaine.qui se pressent autour de ses tours, de ses dépendances et du corps principal du bâtiment, c’est un potentiel de visite extraordinaire en si peu de temps pour un monument sorti de l’oubli.L’équipe de Dartagnans le décrit avec humour comme un hybride entre le château de la Belle au Bois Dormant et le palais idéal du Facteur Cheval. Le dimanche 10 juillet prochain de 10h à 17h, le maire de Boulogne-la-Grasse, le gardien du Château et l'équipe de Dartagnans vont accueillir exceptionnellement les 300 néo-châtelains qui ont répondu à l’appel de la Journée Portes Ouvertes.Tout le monde est invité à les rejoindre et pourquoi pas à signer sur placeDepuis 2018, les initiatives lancées par Dartagnans ont sauvé 3 monuments historiques et permis d’investir plus de 6,5 millions dans les programmes de restauration et d’animation, grâce à 40 000 actionnaires répartis dans 125 pays du monde entier.