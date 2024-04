Civitatis : "les agences sont un axe de développement prioritaire"

Civitatis compte plus de 25 000 agences de voyages enregistrés sur sa plateforme en ligne.



"Cette plateforme " ajoute Samuel De Arcos " leur est vraiment dédiée. Ils peuvent toucher une commission sur chaque vente, enrichir le voyage de leurs clients et les fidéliser. C'est vraiment une source de revenus intéressante pour eux.



Chaque semaine, nous nous comptons plus de 200 nouvelles activités ou expériences dans 160 pays. Il est important de souligner que plus de 90% de notre catalogue proposent l'annulation gratuite."



Outre le DITEX, Civitatis sera présent sur la prochaine édition de l'IFTM Top Resa et ira à la rencontre des agences dans le cadre de workshop.



Des sessions de formations sont également régulièrement organisées avec les réseaux d'agences pour former " les équipes aux nouveautés, aux produits sur les destinations" mais aussi sur "la manière le produit Civitatis dans le but d'enrichir les voyages des clients".