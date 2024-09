Club vacances : un business-modèle à bout de souffle ? 🔑

" D’autres marchés n’hésitent pas à prendre des engagements importants, car l’anticipation des réservations est réelle.



En France, les ventes de dernières minutes sont redevenues une attitude d’achat prépondérante cette année, alors qu'elle semblait plus limitée par le passé.



Je rentre de Djerba.



Début août de nombreux hôteliers avaient des remplissages à seulement 50%, puis à compter du 20 août et sur septembre, ils vont terminer souvent avec un taux à plus de 80 %, grâce aux ventes de dernière minute, " dévoile Bruno Abenin, le directeur commercial de Travel Evasion.



De même, comme nous le partage le patron d'Alpitour à Paris, les Italiens n'hésitent pas à flamber pour leurs vacances. Ils paieraient leurs séjours nettement plus chers que ne le font les Français.



Dans l'Hexagone, le tarif proposé au client est devenu le nerf de la guerre, pour prendre des parts de marché et exister.



" Le club est un produit spécifique à la France et l'Italie, ailleurs ça n'existe pratiquement pas.



Les établissements appartiennent maintenant à de grandes chaines.



N'oublions pas que nous arrivons avec une équipe d'animation et nous demandons à l'hôtelier de la loger. Sauf qu'au moment de choisir tel ou tel producteur, il regarde les contraintes et nous en présentons plus que d'autres.



Nous plafonnons sur notre nombre de produits dits "club", d'où la naissance de concepts très light qui n'ont de club que le nom.



J'ai moins de difficultés pour trouver des clients que des sites villages-vacances, " se lamente le patron d'Alpitour France.



Comme si cela ne suffisait pas, le flux de trésorerie joue en défaveur du drapeau tricolore, puisque les TO n'ont pas les fonds, contrairement à leurs confrères allemands.



Rien de plus pénalisant pour le versement des déposits, permettant de bloquer tout ou partie d'un club.