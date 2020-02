Comment concilier travail et cancer dans nos entreprises La chronique de Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de Paris

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer le 4 février 2020 l’association Cancer@Work a organisé une conférence sur la Loi Pacte : obligation sociale ou opportunité ?

Rédigé par Malika Lahnait le Jeudi 6 Février 2020

Cette association regroupe 57 entreprises dont 5 représentants du tourisme, en l’occurrence :

• Comptoir des Voyages

• Voyageurs du monde,

• Terre d’Aventures,

• Nomade Aventures

• et la SNCF.

Autres articles Jet tours se réengage au profit de la lutte contre le cancer du sein



• « Pour mieux accompagner leurs salariés confrontés à la maladie : malades, aidants, collègues, managers …

• Pour que le cancer devienne synonyme de performance durable dans l'entreprise et de création de valeur pour tous

• Pour changer le regard de l'entreprise et de la Société sur les personnes atteintes d’affection longue durée »



Les entreprises sont ainsi invitées à intégrer la maladie dans leurs entreprises pour et avec leurs salariés. Concilier ces deux antagonismes, maladie et travail, est en effet source de création de valeurs humaine et économique. Ces 57 entreprises ont adhéré à cette association :• « Pour mieux accompagner leurs salariés confrontés à la maladie : malades, aidants, collègues, managers …• Pour que le cancer devienne• Pour changer le regard de l'entreprise et de la Société sur les personnes atteintes d’affection longue durée » www.canceratwork.com. Les entreprises sont ainsi invitées à intégrer la maladie dans leurs entreprises pour et avec leurs salariés. Concilier ces deux antagonismes, maladie et travail, est en effet source de

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), qui a été consacrée par la loi Pacte, est un des leviers permettant d'améliorer la gestion des ressources humaines d'une entreprise.



La RSE permet en effet de développer une marque employeur forte, par le biais d’une politique RH responsable qui met l’accent sur la qualité de vie au travail de leurs employés.



Afin de renforcer la RSE des sociétés, la loi PACTE a modifié l’article 1835 du Code Civil, qui dispose désormais que :



• « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

Les chiffres prouvent cependant qu’il y a encore beaucoup à faire pour l’inclusion au sein de l’entreprise des salariés atteints d’une affection longue durée :



• 54% des salariés atteints d’une affection longue durée n’osent pas en parler à leur employeur de crainte que cela ne les desserve,

• 20% des salariés qui ont informé leur employeur de leur maladie ont fait l’objet de mesures discriminatoires !



Sans oublier :



• les salariés bénéficiaires d’un mi-temps thérapeutique et qui se voient confier une charge de travail correspondant à un temps plein…,

• les salariés en arrêt maladie qui continuent de travailler depuis leur domicile et se voient reprocher à leur retour que leurs absences désorganisent l’entreprise.



Le Code du Travail dispose pourtant :



• en son article L1132-1 qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.



• L’employeur est en outre tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale (Article L4121-1).



Les entreprises valoriseraient leur marque employeur en adoptant des bonnes pratiques en matière d’inclusion de la maladie en milieu professionnel. Elles éviteraient ainsi bon nombre de contentieux.



C’est un devoir dont toute entreprise doit s’acquitter, et ce, quelle que soit sa taille.



La quête du bonheur ne saurait en effet s’arrêter aux portes de l’entreprise.

Lu 63 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Emirates : journées de recrutement à Dijon, Marseille et Toulouse Barrière : près de 800 postes à pourvoir pour cet été