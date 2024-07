TourMaG - Toujours lors de ce congrès de l’UAF en novembre 2023, vous aviez présenté un projet pour mettre en place une filière de carburant d'aviation durable (CAD). Qu’en est il aujourd’hui ?



Simon Dreschel : C’est un point très important dans notre stratégie. Nous y mettons beaucoup d’efforts et je l’avais effectivement présenté au dernier congrès de l’UAF.



Les choses ont avancé puisque nous avons clôturé l’année 2023 en termes de bio-carburant délivré sur l’aéroport de Bordeaux avec un demi-million de litre délivré.

Peu d’aéroports régionaux peuvent se targuer d’un tel chiffre et nous sommes très satisfaits.



Nous abordons la transition écologique sous plusieurs angles avec aussi nos infrastructures. Nous venons de livrer une centrale solaire de 3000 m² qui produit de l’énergie pour l’aéroport. Toutes notre consommation et nos émissions de CO2 sont en train de diminuer.



TourMaG - Outre ce que la loi demande en termes d’emport de carburant d'aviation durable, quels sont les "meilleurs élèves" ? Quels sont les opérateurs qui prennent le plus de bio-carburant que ce que la loi demande ?



Simon Dreschel : Aujourd’hui les compagnies s’y mettent assez peu mais je ne veux pas les montrer du doigt. Ce sont de gros contrats nationaux avec de gros volumes et peut-être que Bordeaux n’est pas encore dans cette équation.



Notre objectif est de faire en sorte que Bordeaux soit sur la carte des achats de bio carburant de ces grandes compagnies qui sollicitent plutôt les gros hubs pour s’approvisionner.



Certaines compagnies d’affaires effectivement sont assez vertueuses et ont fait du bio-carburant une stratégie RSE. Elles s’avitaillent en bio-carburant en payant jusqu’à trois ou quatre fois plus cher.



Des sociétés telles que Dassault nous prend aussi du biocarburant.



TourMaG - Des riverains réclament l’arrêt des vols de nuit à Bordeaux. Vous n’êtes pas contre une certaine régulation. Quels seraient les créneaux horaires acceptables pour vous ?



Simon Dreschel : Tout cela se travaille. Les vols de nuit, nous trouvons cela assez normal d’être capable de les règlementer et d’apporter certaines restrictions notamment en pleine nuit pour les diminuer et augmenter l’acceptabilité de notre plateforme sur le territoire. Cela nous semble du bons sens et il est normal de travailler sur ce sujet.



En revanche, nous avons une ligne rouge c’est que notre activité économique ne soit, pas mise en péril et notamment ce plan stratégique qui nécessite beaucoup d’investissements.



Nous avons déjà perdu la navette vers Orly, nous avons un contexte particulier ou le trafic se reconstruit.



Il ne faut pas nous mettre en danger aves des mesures qui nous priveraient de revenus et d’activités économiques, notamment concernant les avions basés qui reviennent tard le soir à Bordeaux.



On a besoin de voir ces avions revenir parce que les équipages habitent ici, et c’est dans l’équation économiques des compagnies.



Cependant qu’il y ait des mesures sur le cœur de nuit, nous trouvons cela normal.

On acceptera des mesures qui nous permettent toujours de vivre et de déployer notre plan stratégique.



TourMaG - Minuit serait une heure acceptable pour le début d’un couvre feu ?



Simon Dreschel : Encore une fois nous ne sommes pas pour un couvre-feu et nous souhaiterions l’éviter.



Il y a des avions qui parfois reviennent se positionner à Bordeaux après minuit. Cela arrive, ce sont des Bordelais qui reviennent chez eux ainsi que des équipages.



Ses avions doivent être là pour le programme du lendemain matin. Il y a, je crois, beaucoup de possibilités qui permettent d’apporter des restrictions et qui permettent à l’aéroport de travailler.



Nous plaidons pour cela auprès de tous les partenaires et les parties prenantes pour que ce ne soit pas des restrictions trop dures et que et les riverains et l’aéroport y trouvent une certaine sorte de satisfaction.



C’est bien ce qu’on appelle une " approche équilibrée ". (comme s’intitule la directive européenne NDLR)



TourMaG - Qu’en est il de la deuxième piste, la piste secondaire dont la fermeture est en discussion ? Vous n’êtes pas contre cette fermeture ?



Simon Dreschel : Non, c’est même un scénario préférentiel de l’aéroport. Techniquement, et j’insiste sur ce terme, cette piste à moins de raison d’être qu'il y a 20 ans et notamment en raison des performances des avions qui se posent désormais avec des conditions de vent de travers plus importantes désormais qu’avant.



Nous estimons donc que l’ont peu travailler avec une seule piste comme le font beaucoup d’aéroports internationaux.



En revanche, il y a un vrai sujet de gestion des nuisances sonores. Celui du report de trafic sur la piste principale.



C’est un sujet politique qui clairement nous échappe. Nous avons un scénario préférentiel mais ce que nous demandons c’est une décision.



Si la décision est de maintenir cette piste nous en prendrons acte et nous continuerons à développer l’aéroport.



Le manque de décision nous pénalise pour avancer, anticiper sur nos investissements, les prévisions de travaux, les mises aux normes. Cette incertitude complique beaucoup les choses.





*Dans le système de la double caisse, souhaitée par les aéroports, les recettes conséquentes générées par les commerces ne sont pas versées dans la même caisse que celles des revenus des activités régulées, moins rentables, telles que les redevances ou l’assistance en escale. La prise en compte de ces seuls revenus, beaucoup plus modestes que les activités commerciales permettent de fixer des montants de redevances plus élevés.