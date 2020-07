Comment la SNCF veut devenir le leader européen du numérique dans la mobilité en 2030 ?

La SNCF s'acharne depuis quelques semaines pour faire revenir les voyageurs, après deux mois de confinement et des déplacements plus rares de la part des Français.



Si l'opération réassurance se matérialise par une compagne commerciale, le PDG de la SNCF a décidé de prendre de la hauteur et livrer les lignes directrices au transporteur national.



Ainsi, Jean-Pierre Farandou a dévoilé sa vision de ce que sera le SNCF en 2030.



Les objectifs sont simples le groupe doit devenir " un champion européen de la mobilité durable " et le " leader européen du numérique dans la mobilité ".



Pour ce deuxième chantier, il faut dire que le transporteur est plutôt dans la voiture de tête, avec une application à la pointe et efficace.



Mais la SNCF doit aller plus loin. " Il faut poursuivre ses efforts d’innovation pour mettre le digital au service d’une mobilité plus performante, à la fois pour les voyageurs et pour les collectivités.



Notre groupe poursuivra aussi sa transformation numérique, en digitalisant le fonctionnement de nos activités industrielles et notre organisation interne pour être plus fluides et plus agiles au service de nos clients et parties prenantes, " explique le grand patron.