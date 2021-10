Comment les hôtels peuvent-ils améliorer leur proposition de valeur ?

Si la pandémie a empêché les individus de se rendre où ils veulent et quand ils le souhaitent, elle a également nourri leur envie de voyager. D’après une étude Expedia, 34 % des personnes interrogées ont un budget voyage plus élevé qu’en 2020 et pour près d’une personne sur 5, les voyages représenteront le plus gros poste de dépenses de loisirs en 2021. (2)



L’envie et la capacité des acteurs du tourisme à réellement changer de modèle pour offrir des voyages plus durables fait actuellement débat suite au salon A World For Travel ou plus récemment lors de l’IFTM en France. Mais de leur côté, les voyageurs souhaitent être en mesure de voyager de manière écologique et limiter leur impact sur l’environnement !



Et quoi de mieux que de visiter son propre pays et voyager moins loin pour diminuer cet impact ? S’il est vrai que les restrictions ont contraint les Français à rester dans leur pays, ils ne se sont pas privés pour le visiter et se rendre aux quatre coins de l’hexagone.



Cet été, l’INSEE rapporte les dépenses touristiques des Français dans le pays ont dépassé le niveau atteint en 2020 mais aussi celui de 2019. Par ailleurs, le montant des transactions réalisées par carte bancaire a augmenté de 23 % dans l'hébergement en juillet et en août.



Autre critère de voyage privilégié par les habitants de l’hexagone : l’inclusivité. Il s’agit d’une considération importante pour les voyageurs. En France, 67 % d’entre eux sont davantage susceptibles de réserver auprès de fournisseurs de voyage qui font preuve d’inclusion dans leurs pratiques. (3)



En outre, les envies et besoins diffèrent selon les générations. Les baby-boomers (plus de 57 ans) qui voyagent depuis plus longtemps et qui ont leurs habitudes bien ancrées continueront très probablement de voyager de la même façon.



En revanche, les Milléniaux (25-40 ans) sont à la recherche de nouveautés et de découvertes. La pandémie a fortement accentué leur envie de voyager et ils ont besoin de sortir de leur zone de confort.



Si le Covid a bouleversé les envies et la façon de voyager des voyageurs, les fournisseurs de voyagent doivent s’adapter. Les hôtels ont notamment une carte à jouer pour optimiser l’expérience proposée et partir à la reconquête des vacanciers.