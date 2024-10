Comment se (re)motiver au travail ?

Ce qui était vrai en termes de motivation avant la pandémie ne l’est plus. Beaucoup de personnes ont totalement changé leurs priorités, notamment en termes d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. J’ai même reçu des témoignages de salariés, après le premier confinement, qui avait découvert le plaisir de passer plus de temps avec leur famille et qui ne s’imaginent pas revenir au système sans télétravail.



Il est fondamental d’accepter que ce qui nous motivait avant la pandémie ne joue pas forcément le même rôle aujourd’hui et, en conséquence, il faut qu’individuellement, vous définissiez VOS critères de motivation remis à jour.



Facile à dire me direz-vous… mais à faire également en utilisant la bonne vieille méthode d’un stylo et d’une feuille de papier. Se poser la question de sa propre motivation par rapport à avant la pandémie, identifier les points qui sont les mêmes et ceux qui ont changé, cela permet de refaire un point clair.



"Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas." Confucius.