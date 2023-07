Burn out : comment détecter et dépister ?

malaise

fort

On dit souvent que le mal du siècle est le mal de dos, les cervicales… mais évoquons-nous la souffrance au travail et le stress au travail ?Le burn out est méconnu et on en parle souvent très peu. Généralement quand on est dans le feu de l’action, on ne ressent pas ce «», et on ne veut surtout pas y croire, ni le reconnaître.On se considère toujours comme plus «», ou je suis capable de gérer seul. Mais est-ce vraiment la bonne solution ?Prendre conscience que l’on ne va pas bien et pouvoir ensuite se reconstruire, souffler et repartir de plus belle !L’entourage personnel et professionnel mettent en exergue un changement de comportement : irritabilité, humeur changeante, manque de patience, baisse des résultats, nervosité, un changement physique (urticaire…).dans le domaine médical et d’être suivi. Un arrêt de travail ou un arrêt maladie peut aussi être envisagé.