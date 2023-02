Comment un SBT peut accompagner la stratégie RSE d’une entreprise 🔑

Plus précisément, « avec les travel managers et les utilisateurs, on travaille sur un programme plus vert et des critères intégrés dans la politique voyage ». Par exemple, « en mettant en avant le train par rapport à l’aérien sur du trafic national, les outils permettent de switcher très rapidement ».



Il faut aussi « une information renforcée pour que le voyageur comprenne au moment de sa réservation quel moyen de transport aura le moins d’impact avec des systèmes très simples de visuels et de logos » qui « responsabilisent le voyageur », et « non le culpabilisent ».



« Impliquer les voyageurs avec une récompense ou incentive, via la gamification, est aussi une solution » adoptée par des entreprises, ajoute Emmanuelle Casado.



Amadeus Cytric Easy peut aussi, grâce à des informations partagées, permettre aux voyageurs de « partager des transferts plutôt que réserver quatre taxis » vers l’aéroport, « une économie d’argent et de carbone » et ainsi, « voyager mieux et plus efficace ».



« Il est aussi clé d’avoir de bonnes données », souligne Emmanuelle Casado, « ce que l’on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le gérer, nous avons un outil qui permet à l’entreprise de savoir où elle en est et de compenser lorsque le voyage est inévitable, la donnée permet de boucler cette boucle ».



En somme, comme le dit Karine Krajda, « il faut voir large » quand on met en place une stratégie RSE et ne pas oublier, aussi, le sujet de la cybersécurité.



Pour Jean-Christophe Carette, « acheteurs et travel managers doivent impliquer d’autres départements au sein de l’entreprise comme les ressources humaines ». L’entreprise « doit se fixer des objectifs » et « benchmarker les solutions ».