Communiquer : l’autre défi majeur du transport aérien 🔑

Une bonne nouvelle cependant, le secteur aérien a compris comment il devait se positionner. Il y a encore quelque temps c’était : « c’est pas nous c’est les autres ».



Aujourd’hui la communauté aéronautique a compris et assumé : les questions de l’environnement sont aussi leur problème.



Oui, le transport aérien comme toute activité humaine pollue. Oui, il rejette du CO2 mais aussi de l’Oxyde d’azote de particules fines, du Monoxyde de carbone. Oui la compensation carbone n’est pas la panacée.



Ce qui doit être expliqué et montré maintenant, ce sont les actions en cours, celles à venir, les objectifs, notamment celui du "zéro émission nette" en 2050 et les moyens d’y arriver.



Le monde de l’aéronautique est en train de se transformer en une sorte d’immense technopole fournissant des efforts majeurs en R&D pour arriver à des solutions comme l’hybridation/électrification, la création de technologies disruptives sur les moteurs, l'utilisation de carburants décarbonés incluant à terme l’hydrogène.



Mais il se doit d’inventer la communication qui va avec, afin de le faire savoir et réhabiliter les salariés de l’aérien.



Osons dire que ces femmes et ces hommes, méritent amplement d’être considérés comme des "écologistes". Par exemple ces ingénieurs français qui dans l’usine Safran de Villaroche, produisent le moteur Leap.



Un moteur qui équipe les avions courts et moyen-courriers de dernière génération et qui consomme déjà 15 % de kérosène en moins que son prédécesseur.



L’invention d’un vaccin contre le covid a eu au moins la vertu de démontrer que face à une grave urgence, les chiens aboient mais la caravane de la science et de la recherche passe et accomplit des choses qu’on pensait impossibles. Et qu'elle était capable de faire mentir les collapsologues et tous ceux qui font de la fin du monde le fonds de commerce de leur petite boutique...