Compagnies aériennes : 9,8 milliards de dollars de bénéfice net en 2023

Les revenus passagers devraient atteindre selon IATA, 546 milliards de dollars (+27% par rapport à 2022, -10% par rapport à 2019). Les restrictions liées au COVID-19 étant désormais supprimées sur tous les principaux marchés, l'industrie devrait atteindre 87,8 % des niveaux de passagers-kilomètres payants (RPK) de 2019 pour l'année.



Le coefficient d'occupation moyen attendu pour 2023 s'établit à 80,9 %, soit un niveau proche de la performance record de 2019 de 82,6 %.



Les coûts du kérosène devraient atteindre en moyenne 98,5 $/baril en 2023 pour une facture totale de carburant de 215 milliards de dollars. C'est moins cher que les 111,9 $ / baril précédemment attendus (décembre 2022) et le coût moyen de 135,6 $ enregistré en 2022.



Selon l'association du transport aérien plusieurs risques planent sur la reprise : les mesures de lutte contre l'inflation, la guerre en Ukraine, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la charge des coûts réglementaires qui risquent d'augmenter.



"La résilience est l'histoire du jour et il y a de nombreuses bonnes raisons d'être optimiste. Atteindre la rentabilité au niveau de l'industrie après les profondeurs de la crise du COVID-19 ouvre beaucoup de potentiel aux compagnies aériennes pour récompenser les investisseurs, financer la durabilité et investir dans l'efficacité pour connecter le monde encore plus efficacement. C'est une longue liste de choses à faire avec une marge bénéficiaire nette de seulement 1,2 %. C'est pourquoi nous appelons les gouvernements à continuer de se concentrer sur les initiatives qui renforceront une connectivité sûre, durable, efficace et rentable", a déclaré Willie Walsh en guise de conclusion.