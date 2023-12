Compagnies aériennes, agents de voyages : les frères ennemis

Frères ennemis... Je veux parler, bien sûr, des compagnies aériennes et des agents de voyages. Voilà deux professions qui ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre et qui pourtant passent beaucoup de leur énergie à se chamailler.



Les opérateurs aériens sont conscients d’être les maitres du jeu car ils fabriquent le produit, mais les distributeurs savent très bien qu’ils sont eux aussi indispensables au développement de ce secteur dont ils retirent aussi une partie essentielle de leur revenu.



Les compagnies aériennes ont toujours considéré que les commissions versées aux agents de voyages étaient une charge dont elles voulaient faire l’économie. En fait elles regardaient uniquement la dépense sans analyser ce que cela leur couterait si elles devaient elles-mêmes faire tout le travail, car il faut tout de même bien voir que les salariés du secteur aérien sont mieux payés que ceux de la distribution.



Alors petit à petit les transporteurs ont rogné les niveaux de commission pour arriver à les supprimer complètement vers la fin des années 1990. La riposte des distributeurs ne s’est pas fait attendre, au lieu de vendre les trajets aériens le plus cher possible, parce que leur commission était attachée à leur production de chiffre d’affaires, ils ont fait baisser les prix en créant des sites de comparaison tarifaire et en poussant leurs clients à acheter les tarifs les plus bas en leur faisant payer directement leur prestation.



Le résultat était attendu, pour économiser un niveau de commissions de l’ordre de 7% à 8%, les prix ont baissé de l’ordre de 25%.