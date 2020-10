Conclave des Patrons à Marseille : courage, panache et résilience !

Le panache de fumée au terme de ce Conclave marseillais n’a pas élu de pape mais a consacré l’aura d’une profession qui, depuis le début de la pandémie, a appris pleinement le sens de la maxime " Aide-toi et le ciel t’aidera "... malgré les cierges (on ne sait jamais) déposés ce dimanche matin sur l’autel de la Bonne Mère.



Mais avec ou sans la boule de cristal de "Mme Irma Minchella", vous êtes parfaitement lucides (et extras) sur la situation, et faites face à l'adversité avec un courage et une abnégation qui forcent l’admiration.



Nous reviendrons cette semaine plus en détail sur les échanges, les causeries et les thèmes abordés (*)



Je suis fier, avec mon équipe, de faire partie de cette grande famille du voyage. Malgré une situation qui se tend de jour en jour, votre portail préféré continuera à se battre, pied à pied, à vos côtés et à porter votre parole et notre cause auprès du plus grand nombre.



Vous êtes formidables !



(*) Quelle est la situation ? Quels risques et perspectives pour les entreprises ? (Adriana Minchella - Cediv et Yvon Peltanche - Eden Tours

Quelles sont les hypothèses d’évolution et de sortie de crise ? Introduction par Adriana Minchella et Stéphane Lepennec (Salaün Holidays)

Quelles stratégies et actions à mettre en place ? (Guillaume Linton - ASIA)