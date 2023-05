Consolidation de l'aérien : synergies... vous avez dit synergies ?

Ce n’est pas tout. Dans tout rapprochement il y a un dominant et un dominé. Cela entraine inévitablement de fortes tensions dans les relations personnelles. Les uns veulent donner des instructions et les autres défendent leur connaissance de leurs marchés et la valeur de leurs méthodes.



Le résultat est la mauvaise coopération entre les équipes. Alors les dirigeants cherchent à ménager la chèvre et le chou, ce qui diminue l’efficacité des mesures à prendre pour accéder aux fameuses synergies. Dans les cas extrêmes la marque de l’un des deux transporteurs disparaît ce qui amène des frustrations et une perte d’impact sur un marché attaché la marque de sa compagnie nationale. N’oublions surtout pas la fierté que les pays peuvent ressentir vis-à-vis de leur transporteur porte drapeau.



Au fond l’idée que plus un opérateur est gros et plus il est rentable n’a jamais été démontrée. Beaucoup de très grosses compagnies ont disparu, Pan Am, TWA, Varig, Alitalia pour n’en citer que quelques-uns alors que des opérateurs beaucoup plus modestes continuent à tirer leur épingle du jeu, je pense à Air Caraïbes, Ethiopian Airlines, Singapore Airways et d’autres.



La différence tient dans la qualité du management. La détention du capital est secondaire à partir du moment où chacun reste dans son rôle. Mais dès lors que les actionnaires laissent travailler les dirigeants et que ces derniers ont des rapports confiants avec les propriétaires, tout se passe très bien.



La difficulté vient lorsque les politiques se mêlent à la gestion en nommant au gré des alternances électorales les présidents des compagnies. Ces derniers, quelles que soient leurs qualités ne disposent jamais la durée suffisante pour assurer la rentabilité de l’entreprise qui leur est confiée.



Alors, plutôt que de chercher des rapprochements, les dirigeants et les actionnaires feraient mieux de consacrer leur énergie à améliorer sans cesse la gestion de leur compagnie. La continuité dans l’action et la durée est un des facteurs clefs de la réussite dans le transport aérien.