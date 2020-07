Contact Hôtels : asphyxiés par les plateformes de réservation, les hôteliers réagissent !

Contact Hôtels propose des tarifs spéciaux et des remises sur le site "jechoisislafrance.com"

Il ne fait pas bon être dans le tourisme en 2020, mais il ne fait pas bon être un géant du secteur non plus. Depuis le début de la crise sanitaire, les plateformes de réservation en ligne sont attaquées de toute part. Aujourd'hui, le réseau "Contact Hôtels" propose des remises et des tarifs spéciaux pour les clients qui passeront en direct, grâce au site "jechoisislafrance.com".

Rédigé par La Rédaction le Mardi 7 Juillet 2020

