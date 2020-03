Coronavirus : le point sur la situation aérienne, compagnie par compagnie (13/03/2020) Le secteur bouleversé

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Réduction d’effectifs, de capacités, avions cloués au sol et suspensions de lignes… : un nombre croissant de compagnies aériennes dévoilent des mesures spéciales pour faire face à l’épidémie de Coronavirus et des restrictions géopolitiques comme de la chute de la demande qui en résultent.

Rédigé par Pierre Georges le Vendredi 13 Mars 2020

DERNIÈRE HEURE Cet article, remis à jour régulièrement, fait le point en temps réel sur la situation aérienne, en pleine crise du coronavirus.



Dernière mise à jour au 12 mars 2020, 19h :



- Lufthansa : "Les compagnies aériennes de Lufthansa Group poursuivent leurs activités aux États-Unis



- Chicago, Newark (New York) et Washington seront toujours desservies



- Une horaire de vol spécial pour les États-Unis sera bientôt disponible



- Les opérations aériennes vers le Canada restent inchangées



- L'impact des changements dans les règlements d'entrée pour l'Inde est actuellement en cours d'évaluation



- Les clients sont invités à vérifier le statut de leur vol sur lufthansa.com, swiss.com, austrian.com ou brusselsairlines.com "



- Norwegian : Plus de 4000 vols annulés. 40% de la flotte au sol sur long-courrier, 25% sur court-courrier jusqu'à fin mai. Tous les vols vers les Etats-Unis au départ de Paris concernés.



- Air France : "Air France adapte sa desserte des Etats-Unis à compter du 14 mars 2020. Air France a pris connaissance de nouvelles restrictions à l'entrée sur le territoire américain émises par le Department of Homeland Security (DHS) à compter du 14 mars 2020. Pour les journées du 12 et du 13 mars 2020, les vols de et vers les Etats-Unis se déroulent normalement.



Du 14 au 28 mars 2020 inclus, Air France prévoit de maintenir les dessertes d'Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco et Washington. A ce stade, Air France est dans l'attente de précisions de la part des autorités américaines sur la possibilité de maintenir la desserte de Miami, Boston et Houston.



Air France travaille avec ses partenaires KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients au-delà du 28 mars 2020" .]l



- Air Baltic : 250 licenciements temporaires. Coupe de capacités pour au moins 3 mois.



- SAS : La compagnie nordique suspend à compter du 5 mars ses vols vers Hong Kong, en plus de ceux vers la Chine continentale. De plus, la direction a indiqué qu’elle « s’efforcera sur les prochains mois de réduire une partie de sa capacité de réseau courte distance ». Négociations en cours pour réduction de 20% des temps de travail et des salaires.



- Philippines : annulations des taxes et redevances aéroportuaires pour un an pour les compagnies aériennes enregistrées dans le pays.



- Koweït : premier état au monde à suspendre toutes les liaisons aériennes sur son territoire, à compter du vendredi 13 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre.



- Etats-Unis : interdiction d'entrée et de transit pour tous les citoyen de l'espace Schengen. Coupes de capacités domestiques massives chez les trois grandes compagnies.



- Korean Air : dans une note interne en date du 11 mars 2020, le transporteur indique que l'épidémie pourrait menacer sa survie. 100 de ses 145 avions sont actuellement au sol.



- British Airways : Pour tous les voyageurs européens concernés par les mesures prises par les Etats-Unis, dont les billets ont été émis entre le 11 mars et le 11 avril, la compagnie propose un report des voyages entre le 12 avril et le 31 mai 2020 ou un voucher de la valeur du billet.



- LATAM : La compagnie réduit les vols internationaux d'environ 30% en raison de la baisse de la demande et des restrictions de voyage. La mesure s'appliquera principalement aux vols d'Amérique du Sud vers l'Europe et les États-Unis entre le 1er avril et le 30 mai 2020. Jusqu'à présent, la demande sur les marchés intérieurs de LATAM n'a pas été affectée et le groupe a décidé de ne pas modifier les itinéraires de vol nationaux.

France Air France : Alors que l’impact de l’épidémie augmente chaque jour, Air France doit faire face comme tous les grands opérateurs mondiaux à la baisse de la demande sur tout son réseau.



La compagnie nationale réduit déjà toutes les dépenses non liées à l’opérationnel, gèle les nouvelles embauches, et propose le report de billets à tous ses clients en possession d’un billet Air France émis jusqu’au 31 mars inclus. Les clients obtiendront un bon d’achat non remboursable et équivalent à la valeur du billet.



Alors que les vols vers Chine, Corée, Singapour et Italie restent évidemment perturbés, Air France annonce aussi la suspension des vols vers Israël à partir du 5 mars. Transavia y poursuit toutefois ses opérations normalement pour l'instant. 30% au total du programme de vol est modifié vers l'Italie est modifié. Les avions asiatiques sont redéployés vers les Antilles, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Inde. Du côté social, la grève des pilotes de Hop, filiale domestique du groupe, est pour l'instant suspendue jusqu'au 20 mars. De son côté, Benjamin Smith évoque déjà la consolidation à venir du secteur aérien dans les prochains mois.



MAJ 12-03 : "Air France adapte sa desserte des Etats-Unis à compter du 14 mars 2020. Air France a pris connaissance de nouvelles restrictions à l'entrée sur le territoire américain émises par le Department of Homeland Security (DHS) à compter du 14 mars 2020. Pour les journées du 12 et du 13 mars 2020, les vols de et vers les Etats-Unis se déroulent normalement.



Du 14 au 28 mars 2020 inclus, Air France prévoit de maintenir les dessertes d'Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco et Washington. A ce stade, Air France est dans l'attente de précisions de la part des autorités américaines sur la possibilité de maintenir la desserte de Miami, Boston et Houston.



Air France travaille avec ses partenaires KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients au-delà du 28 mars 2020" .

Corsair (Orly) : « Suite à l’évolution du Covid-19, Corsair offre le choix à ses clients de reporter ou modifier leur réservation » , nous indique la direction. Pour tout billet acheté en mars 2020, Corsair offre la possibilité de le reporter ou changer de destination gratuitement une fois, sans frais de modification, pendant une durée de 12 mois, soit jusqu’au 28 février 2021 au plus tard.

Pour tout billet acheté avant le 1er mars 2020, les clients ont la possibilité de reporter ou changer de destination gratuitement une fois, sans frais de modification, jusqu’au 30 juin 2020 (date de départ), soit le 15 juin au plus tard. "La modification du billet doit être faite 15 jours au plus tard avant la date de départ initiale. Ces mesures sont valables quelques soient les conditions d’origine du billet et la destination" , précise la compagnie.

Air Austral (St Denis de la Réunion) : « Par mesure de précaution face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce la prolongation de la période de suspension de ses vols Réunion<>Canton et ce jusqu’au 30 juin 2020 » , fait savoir la compagnie réunionnaise qui précise que les dispositions mises en place par la compagnie pour les passagers ayant déjà effectué l’achat de leurs billets pour un voyage durant cette période restent inchangées, à savoir : modification sans frais de leurs dates de voyage et remboursement intégral des billets sur les tronçons non utilisés.



La compagnie vient d'annoncer des mesures commerciales. Les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu avant le 31 mai 2020, ont la possibilité de reporter leur voyage comme suit :

- Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report jusqu’au 31 mai 2020 inclus, la possibilité de modification sans frais des billets sous réserve de disponibilité dans la même classe tarifaire

- Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report au-delà du 31 mai 2020 inclus, la mise en avoir de la valeur du billet dans la limite de sa validité

- Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un voyage prévu jusqu’au 31 mai 2020 inclus, la possibilité de choisir une autre destination

Europe Italie : la plupart des opérateurs des grandes plateforme du nord de l’Italie, Milan en tête, y ont suspendu, parfois pour plusieurs semaines, leurs opérations. A savoir : American Airlines, Asiana, Austrian, Bulgaria Air, British Airways, Cabo Verde Airlines, CSA Czech Airlines, Delta, El Al, Finnair, Korean Air, Latam, Montenegro Airlines, Alitalia, Wizz Aiz, Ryaair, Qatar Airways, Royal Jordanian, SAS, Singapore, Twin Jet, Turkish. MAJ 11-03 : Ryanair, easyJet, British Airways ou encore Wizz Air annulent maintenant tous leurs vols vers l'Italie.

[Lufthansa Group : Alors que le groupe a déjà annoncé de nombreuses fermetures de lignes et une réduction de 25% des capacité à court et moyen-courrier ainsi que 150 avions cloués au sol dont 25 gros porteur, le transporteur vient d'annoncer que les compagnies du groupe vont annuler 23 000 vols court, moyen et long courrier entre le 29 mars et le 24 avril 2020.



A noter que les compagnies aériennes de Lufthansa Group, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Air Dolomiti introduisent depuis le 5 mars 2020 des options de rebooking plus flexibles. Cette nouvelle politique s'applique aux réservations existantes et futures. Des facilités de reports et de modifications sont mises en place pour les vols déjà réservés et à réserver.



MAJ 11-03 : réduction de 50% des capacités du groupe. Mise à terre des 14 A380. Négociations en cours avec les syndicats pour éviter les licenciements.

MAJ 12-03 : "Les compagnies aériennes de Lufthansa Group poursuivent leurs activités aux États-Unis



- Chicago, Newark (New York) et Washington seront toujours desservies



- Une horaire de vol spécial pour les États-Unis sera bientôt disponible



- Les opérations aériennes vers le Canada restent inchangées



- L'impact des changements dans les règlements d'entrée pour l'Inde est actuellement en cours d'évaluation



- Les clients sont invités à vérifier le statut de leur vol sur lufthansa.com, swiss.com, austrian.com ou brusselsairlines.com ]l



IAG Group : Annulation de vols vers l'Italie, Singapour, Corée du Sud et Chine. Willie Walsh parle "d'un grand impact sur les bénéfices", et "d'incertitudes persistantes".

British Airways : Pour tous les voyageurs européens concernés par les mesures prises par les Etats-Unis, dont les billets ont été émis entre le 11 mars et le 11 avril, la compagnie propose un report des voyages entre le 12 avril et le 31 mai 2020 ou un voucher de la valeur du billet.

easyJet : un plan de réduction général de la voilure est déjà annoncé : Réduction budgétaire, gel des recrutements promotions et augmentations de salaires sur l’ensemble du réseau, report des projets non critiques et des dépenses d’investissements, offre de congés sans solde et interruption des formations non obligatoires, contrats avec des prestataires pour une réduction supplémentaire des coûts, réallocation des avions pour l’été 2020 afin de saisir les meilleures opportunités de revenus en période de reprise.

Virgin Atlantic (Londres) : La compagnie britannique suspend les lancements de nouveaux vols, notamment vers Sao Paulo Guarulhos. Elle gèle les recrutements, les augmentations de salaires et demande à son personnel au solde de prendre 2 semaines de congés sans solde. Plus symbolique, le P-DG Shai Weiss comme tous les membres de la direction vont baisser de 15 à 20% leurs rémunérations.

SAS Scandinavian Airlines (Copenhague) : La compagnie nordique suspend à compter du 5 mars ses vols vers Hong Kong, en plus de ceux vers la Chine continentale. De plus, la direction a indiqué qu’elle « s’efforcera sur les prochains mois de réduire une partie de sa capacité de réseau courte distance » . Négociations en cours pour réduction de 20% des temps de travail et des salaires.

Finnair (Helsinki) : Plus aucun vol vers la Chine, la Corée du Sud, et Milan Malpensa. Réduction des fréquences vers Osaka et Hong Kong. Des « négociations sur les licenciements temporaires » vont être entamée.



La compagnie vient d'annoncer des nouvelles mesures commerciales. La compagnie propose la possibilité à ses passagers ayant réservé un vol, ou prévoyant de le faire prochainement, de modifier ou reporter leur voyage sans frais. Ces mesures sont valables pour toute réservation effectuée avant le 30 avril 2020 pour des voyages jusqu’au 30 novembre 2020.

Norwegian Group, MAJ 12/03 : Plus de 4000 vols annulés. 40% de la flotte au sol sur long-courrier, 25% sur court-courrier jusqu'à fin mai. Tous les vols vers les Etats-Unis au départ de Paris concernés.

Flybe (Exeter) : la compagnie régionale européenne est la première victime de la baisse de demande globale sur le transport aérien. Déjà en difficulté financière ces dernières années, elle a annoncé la fin de ses opérations jeudi 5 mars et ne devrait malheureusement pas être la seule dans un futur proche.

Aegean Airlines (Athènes) : Outre les mesures de nettoyages cabines et des procédures de désinfection, Aegean propose des facilités commerciales.



Tous les passagers possédant des billets émis avant le 9 mars pour des voyages jusqu’au 30 avril ont donc la possibilité de reporter sans frais leur voyage (jusqu’au 20 octobre 2020).



De plus, afin d’encourager les passagers à planifier leurs futurs voyages en toute confiance, Aegean Airlines garantit la possibilité de modifier sans frais les billets au tarif « GoLight », pour tous billets émis entre le 10 et le 31 mars, pour des voyages jusqu’au 20 octobre.

Croatia Airlines : privatisation suspendue

TAP Air Portugal : après la suppression de 1 000 vols, la compagnie vient d'annuler 2 500 vols supplémentaires, ce qui représente jusqu'à 11% en avril et 19% en mai. Les lignes concernées par cette décision sont celles à destination et en provenance des régions et des villes les plus touchées, mais aussi des marchés européens les plus impactés, comme l'Espagne et la France, ainsi que certains vols intercontinentaux.



Les clients qui achèteront leurs billets entre le 8 et le 31 mars pourront reporter la date de leur vol ou simplement changer de destination sans avoir à payer de frais.

Air Baltic (Riga) : 250 licenciements temporaires. Coupe de capacités pour au moins 3 mois. ]l

Asie China Airlines (Taipei) : Dans une lettre à son personnel, la direction annonce supprimer 50% des vols sur mars et déjà 33% en avril. Son taux d’occupation a chuté de 50%. Parmi les mesures déjà annoncées : réduction d’heures de travail, réduction du salaire de base de 10%, congé sans solde. L’autre compagnie de Taiwan, Starlux Airlines, n’opère plus qu’une seule ligne quotidiennement.

[Corée du sud : Dans la foulée des suspensions de vols vers la Chine, la plupart des grandes compagnies mondiales ont annoncé arrêter de voler (ou réduire nettement leurs capacités) vers Séoul, deuxième foyer mondial de l’épidémie. Parmi elles : Air New Zealand, American Airlines, Bamboo Airways, Delta, Hawaiian, Qatar, Singapore, Tigerair, Turkish, United, Vietnam...

Chine et Honk-Kong : Toutes les suspensions de vols internationaux vers l’Empire du milieu restent d’actualité, voir sont prolongées jusqu’à fin avril ou mi-mai par certaines compagnies.

Korean Air (Incheon) : D'après Reuters, réduction des capacités globales de 80%, incluant les services vers l'Europe et les Etats-Unis. MAJ 11-03-2020 : dans une note interne en date du 11-03-2020, le transporteur indique que l'épidémie pourrait menacer sa survie. 100 de ses 145 avions sont actuellement au sol.

Philippines : annulations des taxes et redevances aéroportuaires pour un an pour les compagnies aériennes enregistrées dans le pays.

Cathay Pacific (Hong Kong) : 120 des 237 appareils mobilisés. Le groupe, qui possède également Cathay Dragon, HK Express et Air Hong Kong, a également réduit de 75% son programme de vol sur le mois de mars. Il prévoit d’envoyer environ 25 000 employés (75% de ses effectifs) en congé sans solde, d’après la presse locale.

Vietnam Airlines (Hanoï) : Avec des revenus en retard de 60% sur les prévisions de février, la compagnie indique avoir une capacité excédentaire d'environ 40 avions sur les 100 avions qu'elle exploite, notamment ceux de sa filiale régionale VASCO - Vietnam Air Services. La compagnie demandera à tous ses pilotes étrangers comme vietnamien de prendre des congés sans solde, d'après CH Aviation .

Bamboo Airways : La compagnie qui devait lancer des vols vers l'Europe met en suspens tous ses projets.

Air Astana : diminution des fréquences au minimum sur les vols domestiques. Suspension des vols entre Nur-Sultan et Paris jusqu'au 31 mai 2020, même sort pour les lignes vers Almaty et Mumbai. "Les passagers détenteurs de billets d'avion sur les vols concernés par les suspensions peuvent modifier leurs billets pour des dates ultérieures, se faire rembourser ou être rerouté gratuitement avec les compagnies aériennes partenaires d'Air Astana" , précise la compagnie.

Moyen-Orient Emirates (Dubai) : D’après Reuters, la direction a déclaré avoir noté « un ralentissement considérable » de ses activités et a déjà demandé à ses employés de prendre des congés.



Emirates propose une nouvelle politique tarifaire pour toute réservation effectuée avant le 31 mars 2020. Les clients peuvent ainsi changer leurs dates de voyage sans frais de modification et de réémission.

Qatar Airways (Doha) : La compagnie annonce des « modifications » qui « affectent certains de ses services » . Elle prévoit surtout de licencier une partie de son personnel d’après le journal Saoudien Slaati .

Elle propose par ailleurs des facilités commerciales : les passagers qui ont réservé ou qui réserveront des vols pour des voyages jusqu’au 30 juin 2020 auront la possibilité de changer leur réservation sans frais en modifiant leurs dates de voyage ou en échangeant leur billet contre un bon d’achat, valable un an. Ces modifications sont possibles jusqu’à trois jours avant la date de départ.

Plus globalement : en plus des nombreuses suspensions de vols vers la Chine et Hong-Kong, les autorités locales ont prolongé la suspension des vols vers l’Iran. Sont concernés : Oman Air, Qatar Airways, Syrianair, Turkish Airlines (44 000 sièges hebdomadaires concernés), Emirates, flydubai, Mahan Air, IranAir. Sont aussi largement touchées les liaisons vers l’Iraq et le Liban.

Koweit : Premier état au monde a suspendre toutes les liaisons aériennes sur son territoire, a compter du vendredi 13 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre.

Afrique Cabo Verde Airlines : suspension des vols vers Washington jusqu'au 31 mai 2020. Réduction significative des plans de vols. "Les passagers touchés par les annulations de vols seront contactés pour s'adapter à toute modification de leurs besoins de voyage. Ceux qui ont réservé via une agence de voyages seront contactés directement par leur agence à partir du 9 mars, ou ils pourront contacter leur agence de voyages. La société a déjà publié un plan d'urgence pour la reprotection des passagers sur son site Web " , écrit la compagnie.



Amériques American Airlines : Annulation pure et simple des objectifs de croissance. Estimation d’une baisse de 75 à 100% de la demande sur les routes transpacifiques. Pas de croissance prévue avant 2021.

United : Même annulation des prévisions pour 2020.

Delta : Pas de retour à la normal du programme de vol prévu avant la mi-mai 2020.

Etats-Unis : Interdiction d'entrée et de transit pour tous les citoyen de l'espace Schengen. Coupes de capacités domestiques massives chez les trois grandes compagnies.

Air Transat : Possibilité de modifier sans frais la date du voyage ou la destination sur les nouvelles réservations, effectuées entre le 5 et le 31 mars 2020 inclus, pour des voyages d’ici le 31 octobre 2020. Cette mesure ne s'applique pas aux groupes. Les demandes d’annulation sont sujettes aux conditions générales.

Azul : Premier grand transporteur d'Amérique du Sud a annoncé des mesures spéciales, la compagnie suspend son service hebdomadaire entre Sao Paulo et Porto entre septembre et mars 2021. Un programme de congés sans solde sera lancé.

LATAM : La compagnie réduit les vols internationaux d'environ 30% en raison de la baisse de la demande et des restrictions de voyage. La mesure s'appliquera principalement aux vols d'Amérique du Sud vers l'Europe et les États-Unis entre le 1er avril et le 30 mai 2020. Jusqu'à présent, la demande sur les marchés intérieurs de LATAM n'a pas été affectée et le groupe a décidé de ne pas modifier les itinéraires de vol nationaux.

Océanie Qantas : le groupe réduit de 23% ses capacités jusqu'à la mi-septembre 2020. Tous les réseaux touchés. Immobilisation de 6 A380.

Publié par Pierre Georges Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Pierre Georges



Publié par Pierre Georges

Autres articles Coronavirus : la Thaïlande durcit ses contrôles à l'entrée

G. Linton (Asia) : "Nous sommes capables de traverser la crise, mais il ne faudrait pas qu’elle dure un an..."

Coronavirus : J.-B. Lemoyne va recevoir les entreprises du tourisme et les acteurs de la croisière

Voyages scolaires : l'UNOSEL demande à l'Etat une "caisse de compensation"

Jean-Baptiste Djebbari : le gouvernement cherche à "amortir au mieux" les effets de la crise

Lu 135955 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Air Transat annule les frais de modification sur les réservations existantes La Compagnie suspend ses vols du 19 mars au 12 avril 2020