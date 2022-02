Corsair : Eddy Luce, nouveau directeur régional Antilles

Corsair étoffe sa direction aux Antille.



La compagnie annonce la nomination d’Eddy Luce au poste de directeur régional Antilles et Jordan Vergne au poste de responsable commercial Antilles à partir du 8 mars 2022.



Eddy Luce est marié, père d’un enfant et originaire de la Martinique. Il a acquis une expérience dans le domaine de la vente, du marketing, de la négociation, de la planification ainsi que du management. Il était précédemment Directeur commercial au sein de la société SOLAM (Société laitière de Macouria), a été responsable commercial pour Héritiers H.Clément et a également travaillé pour la Société martiniquaise des eaux de source et Alstore.