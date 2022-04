Corsair redécolle vers le Canada à partir du 4 juin

Corsair fait son come back au Canada.



Après 2 années d’absence liées à la pandémie, la compagnie proposera jusqu'à 7 vols directs par semaine vers Montréal.



La compagnie qui opérait ces vols depuis 2005 confirme sa présence à Montréal jusqu’au 11 janvier 2023. Corsair et TGV InOui s’associent pour proposer une offre Train + Air qui comprend trois services TGV + avion + navette. Elle permet d'effectuer un unique achat pour l'ensemble de son voyage comprenant un acheminement en TGV, un service de navette jusqu’à l’aéroport et un vol Corsair.



Les passagers au départ d’Abidjan peuvent aussi se rendre à Montréal avec un seul billet d’avion, en partant à 23h55 de Côte d’Ivoire et en atterrissant à 8h30 à Paris-Orly puis en prenant le vol de 13h15 à Paris-Orly, direction Montréal.



De même, les voyageurs partant de La Réunion à 21h30 et atterrissant à 7h25 à Paris-Orly, peuvent aussi se rendre à Montréal avec le vol Corsair à 13h15, à Paris-Orly.