Costa Croisières adapte son programme hiver 2020-2021

Compte tenu des restrictions toujours en place dans certains pays européens et de l'évolution de la situation sanitaire, Costa Croisières a remis à jour sa programmation de l'hiver 2020/21.



Le Costa Smeralda continuera de sillonner l’Italie jusqu'à fin février 2021, avec des escales à Savone, La Spezia, Cagliari, Messine, Naples et Civitavecchia / Rome. Cet itinéraire d’une semaine se substitue à l’itinéraire qui devait initialement rallier l’Italie, la France et l’Espagne.



Le Costa Deliziosa poursuivra son programme actuel puis proposera à partir du 28 novembre un nouvel itinéraire dédié à l'Italie, qui comprendra Trieste / Catane, Brindisi, Bari et d'autres ports à définir dans les prochaines semaines jusqu'à fin février 2021.



Le Costa Diadema reporte le début de ses croisières longues en Méditerranée au 6 avril 2021, offrant des croisières de 14 jours en Turquie et de 14 jours en Égypte et en Grèce, comme prévu.