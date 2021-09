Costa Croisières : le Toscana et le Venezia au programme de 2022

Puis, à partir de mai 2022, et en attendant le retour des croisières vers l'Asie, c'est le Costa Venezia qui proposera des croisières au départ d'Istanbul pour découvrir la Turquie et la Grèce, tandis qu'en hiver, le navire visitera la Turquie, l'Égypte, Israël et Chypre.



Ainsi, du 1er mai au 13 novembre 2022, le Costa Venezia proposera en alternance deux itinéraires d'une semaine en Turquie et en Grèce - les deux pouvant être combinés en une longue croisière de 15 jours et durant laquelle les hôtes pourront bénéficier de huit longues escales de plus de 10 heures.



Le premier itinéraire comprend une escale de deux jours et une nuit à Istanbul, les destinations turques d'Izmir et Bodrum, l'île de Mykonos et Athènes en Grèce, tandis que le second itinéraire prévoit deux escales de deux jours et une nuit à Istanbul et à Kusadasi, en Turquie, avant de partir à la découverte de Rhodes et Héraklion, en Grèce.



Durant l’hiver 2022-23, le Costa Venezia débutera un troisième itinéraire de 12 jours en Turquie, en Égypte, en Israël et à Chypre.



Au programme des visites : Istanbul, avec une escale de deux jours et une nuit, Bodrum, Limassol, Haïfa, avec à nouveau une escale de deux jours et une nuit, Alexandrie en Égypte et Kusadasi.



Les nouveaux itinéraires du Costa Venezia prévoient des forfaits "vol + croisière", au départ de tous les principaux pays européens. Ceux-ci pourront être réservés à partir de la première quinzaine d'octobre.