Le Costa Firenze, paquebot de la "renaissance" pour Costa Croisières

Au total, le Costa Firenze compte sept restaurants et treize bars, dont un bar Aperol Spritz dans la Roseraie pour profiter d'un « happy hour » au coucher du soleil en terrasse et en plein milieu de la mer.



A noter également le nouveau Frescobaldi Wine Experience, où les clients peuvent profiter d'une expérience de dégustation de vin.



Si le paquebot peut accueillir 5 200 passagers et 1 292 membres d'équipage, l'agencement des espaces communs donne une impression d'intimité. Décoration, brise-vue... tout est fait pour donner l'impression de petits espaces, où se retrouver en couple, entre amis ou en famille.



Pour les familles justement, le Costa Firenze propose quelques nouveautés comme le Rope Garden Adventure Park, un parc d'aventure suspendu au-dessus de la mer pour les adolescents.



Le parc aquatique La Laguna dispose de 3 toboggans et d'une piscine avec des jeux d'eau pour les plus petits.



A noter également que la performance environnementale du Costa Firenze a été reconnue par RINA, « un organisme international de certification, avec Green Star 3, une notation volontaire couvrant tous les principaux aspects de l'impact environnemental d'un navire et exigeant une protection et une prévention maximales dans des domaines tels que les déchets, les eaux grises, les eaux noires, l'huile de machines, le CO2, l'ozone, les gaz à effet de serre, les particules, les oxydes de soufre, l'azote et les eaux de ballast, entre autres », explique Costa dans un communiqué.