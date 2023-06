Croisière : les niveaux de pollution de l'air toujours aussi élevés en Europe 🔑

Oui et nous avons pu constater que la totalité des navires de croisière européens (218) ont émis plus de SOX qu'un milliard de voitures en 2022, soit plus de 4 fois le parc automobile européen (un peu moins de 300 millions de voitures).



En France, les 75 bateaux de croisière qui ont accosté en 2022 dans le port de Marseille ont émis deux fois plus de SOx que l’ensemble des voitures immatriculées dans la ville.



Quant au Havre, les 40 navires de croisière recensés l’année dernière ont relâché 7 fois plus de SOx que la totalité des voitures havraises.



Cette comparaison a une résonance forte, car actuellement la position des voitures prend de la place dans le débat public : on demande aux particuliers de faire des efforts, d'acheter des voitures plus propres, on parle des zones à faibles émissions (ZFE).



A côté de cela, on se rend compte que la qualité des carburants des navires de croisière, même lorsque l'on applique les normes les plus strictes, est au mieux 100 fois plus polluante que les standards des voitures.



Alors même si aujourd'hui, les croisiéristes se dotent de navires plus verts, cela reste une industrie très polluante, particulièrement dans les villes portuaires.

J'imagine que ces données ont été recueillies avec des outils de mesure, de manière locale et en fonction du vent.



Notre étude a été réalisée à l'échelle européenne, en se basant sur les données publiées par les entreprises, comme leurs émissions d'oxydes de soufre.



Dans tous les cas, lorsqu'un navire de croisière est au port, les niveaux de pollution mesurés dans l'air sont généralement très élevés. Ce n'est peut-être pas la même chose que de se mettre derrière un pot d'échappement et de respirer, mais cela représente tout de même des taux de soufre supérieurs à ceux des voitures.



Et cette différence de réglementation entre automobiles et navires ne s'explique pas par la hauteur des panaches des navires mais parce que historiquement, le secteur du transport maritime a toujours été très peu régulé sur ses pollutions atmosphériques et sur son impact climatique, et qu'il utilise des carburants beaucoup moins raffinés que ceux que l'on met dans les voitures.



Il ne faut donc pas minimiser son impact qui a des conséquences sur la santé. La pollution de l'air est responsable d'accidents cardiovasculaires et de maladies respiratoires, qui vont de l'asthme au cancer du poumon.



C'est un problème de santé publique majeur qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est notre rôle d'ONG de faire une expertise indépendante sur ce sujet.