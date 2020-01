Croisières d’exception noue un partenariat avec Echappées Belles

Elle sera accompagnée de Chantal Forest, historienne et spécialiste de la destination qui interviendra sur l’histoire du Vietnam et du Cambodge. L'itinéraire passera notamment par Angkor, Ho Chi Minh et Phnom Penh.



En mars 2021, Croisières d’exception proposera un autre voyage au Panama et Costa Rica et embarquera cette fois, l’animateur Jérôme Pitorin à bord du MS Panorama (24 cabines seulement).



"Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté stratégique de nouer des accords avec des marques prestigieuses. Outre Echappées Belles, Croisières d’exception est également partenaire de l’émission Des racines et des ailes, des magazines Paris Match, GEO, Marianne, Version Femina, Valeurs Actuelles et Historia ainsi que du Souvenir Napoléonien et de l’IRIS (think tank géopolitique)." explique Lionel Rabiet, Directeur de Croisières

d’exception.