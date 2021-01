De la dystopie à l’utopie : l’illusion d’un futur meilleur (Futuroscopie)

Pourtant, il y eut aussi de jolis moments où l’on se prit à rêver d’un monde meilleur et notamment d’un tourisme amendé, réformé, revisité, repensé et exempté de ses erreurs passées.



A la vue de petits canards sur la place du Palais Royal à Paris ou de méduses dans la lagune désertée de Venise et à celle d’un ciel étoilé, les rêveurs dont j’ai fait un moment partie, ont cru qu’un autre monde était possible et que le tourisme allait se réinventer.



Mais qu’était cet autre monde ? Comment se dessinait cette utopie à laquelle on se prit à rêver ? A y regarder de plus près, cet autre monde que la majorité des professionnels du tourisme et de leurs clients ont imaginé était un monde sans avions, sans voitures, sans plages et stations de ski bondées de touristes bruyants et sans gêne.



C’était un monde redonnant la première place à la nature, à ses parfums, à ses bruits, à ses premiers habitants : les insectes et les oiseaux, à ses paysages.



C’était en fait un monde sans touristes gênants se mitraillant de selfies prêts à être instagramés.



C’était un monde idéal dans lequel était cependant proposés hôtels et restaurants de qualité, parcs, jardins, plages, pistes de ski équipées, routes sécurisées et même quelques aéroports où de petits avions et des hôtesses gantées servaient du champagne à bord.



En somme, le fantasme du tourisme de demain était totalement calqué sur la réalité du tourisme d’hier, celui des « happy few » qui n’étaient que quelques dizaines de millions à visiter Madrid, Amsterdam ou Capri dans les années cinquante.