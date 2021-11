Delta, Air France-KLM, Lufthansa… Vers qui vole Ita Airways ? 🔑

Mais voilà , comme à l’époque de la recapitalisation d’Alitalia, le groupe allemand Lufthansa serait toujours sur les rangs pour s’emparer de la nouvelle compagnie italienne et l’intégrer à son groupe. C’est en tous cas ce que semble souhaiter le président d’Ita Airways qui, dans une interview donnée dans la presse allemande fin novembre, a presque ouvertement demandé un rachat par le groupe allemand.



« Ce serait une erreur de rester indépendant car nous sommes trop petits par rapport aux trois grands groupes aériens qui opèrent en Europe. Nous nous voyons comme un séduisant célibataire qui a de nombreux prétendants » , y estimait-il, louant les mérites du modèle économique de Lufthansa groupe.



« Ces dernières années, Lufthansa est parvenue à intégrer d’autres compagnies aériennes plus petites, semblable à Ita, avec beaucoup de succès » , glissait aussi Alfredo Altavilla.



Contactée, la direction de Lufthansa nous explique qu’une « coopération commerciale peut être raisonnable, une participation par contre n’est pas envisagée » .



« Si Ita voudrait coopérer avec nous, nous pourrons également nous imaginer qu’elle devienne membre de la Star Alliance », nous glisse aussi un porte-parole, précisant que la décision doit être prise par Rome, et non par Francfort.



Dans le même temps, Lufthansa Group indique poursuivre une stratégie de développement de ses vols sur le marché italien (21 aéroports desservis), notamment via sa filière Air Dolomiti.