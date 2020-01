Digital : quelles seront les tendances dans la publicité en ligne pour 2020 ?

S'il ne fait pas de doute que la publicité en ligne va continuer son travail de sape, pour s'arroger une part toujours plus importante des dépenses en communication des entreprises, un nouveau cap a été franchi.



Pour la 1ère fois en 2019, et cela va s'accentuer en 2020, les dépenses publicitaires numériques ont dépassé celles de la télévision.



Il faut dire que les avantages sont nombreux : meilleur ciblage de l'audience, retombée plus précise et quantifiable plus facilement, etc. Et cette année le marché devrait dépasser les 6 milliards d'euros en France, contre plus de 210 milliards d'euros en 2019 dans le monde, et 235 milliards en 2021.



Autre indicateur démontrant, la chute du petit écran, étant que le téléphone représentera en 2021, 61% du trafic internet mondial.



D'après une étude, commandée par Cision et menée dans 7 pays, dont la France auprès des professionnels de la communication et du marketing, près de 57% des sondés ont fait par d'une certaine sinistrose.



En effet, selon eux ils devront faire face à un resserrement de leur budget, tout en privilégiant le Paid Media (35%) à savoir les dépenses prévues pour la promotion des contenus de la marque. Le Earned Media (34%) arrive en deuxième, dépassant largement le Paid Media (31%) regroupant des dépenses prévues pour la promotion des contenus de la marque.



Le Earned Media correspond aux expositions dont une marque peut bénéficier dans la presse, sur les blogs, les réseaux sociaux ou encore dans les commentaires et partages sans l’avoir demandé.