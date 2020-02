Discrimination à l'embauche : Air France et Accor épinglés par le gouvernement

Dans un communiqué commun, six des sept entreprises concernées, dont Accor et Air France, ont exprimé " leur profond désaccord et leur indignation face aux faiblesses manifestes de la méthodologie utilisée qui aboutit à des conclusions erronées ".



Les entreprises " déplorent le manque de rigueur de l'étude et l'absence de transparence dans les échanges qui ont suivi la remise de ce rapport au ministère ".



Elles rappellent " les engagements sociaux et sociétaux qu'elles prennent (...) pour assurer une égalité de traitement dans le recrutement et lutter pour l'égalité des chances. "