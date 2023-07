El Niño  : la transition écoresponsable, c'est maintenant ! 🔑

Et chez nous ? Les météorologues estiment qu’avec le réchauffement climatique, il est difficile d’évaluer comment réagira l’Atlantique (dont nous sommes plus dépendants) à ce El Niño renforcé.



Seule assurance : on sait au moins où en est l’impact humain sur le climat.



Si l’on en croit l’Organisation Météorologique Mondiale, « le changement climatique a de lourdes incidences sur les plans humain, économique et environnemental en Europe, le continent de la planète qui se réchauffe le plus vite.



L’année 2022 a été marquée par des chaleurs extrêmes, des sécheresses et des feux de forêt. On a observé des températures de surface de la mer record en Europe, ainsi que des vagues de chaleur marine. La fonte des glaciers a été sans précédent » .



Un état de fait qui devrait a minima être soutenu, au pire renforcé par El Niño. On sait déjà que les nappes phréatiques ont toujours soif et que cet été ne va pas être plus doux que le précédent.



Selon son intensité, le phénomène météorologique pourrait provoquer un hiver plus sec, empêchant encore une fois les nappes phréatiques de refaire le plein et rendre l’été prochain encore plus compliqué.