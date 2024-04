Elections APST - Brice Osmond : "Je connais les problèmes liés à la concurrence déloyale !" 🔑

Cette décision est liée à la création de ma société. Avant de lancer une activité en France, je travaillais pour une agence réceptive au Kazakhstan, où j'accueillais des clientèles francophones.



En 2016, j'ai décidé de me lancer en France et j'ai été très mal conseillé. Je suis passé par un courtier et j'ai perdu du temps et de l'argent. Jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne à l'APST, lors d'un salon du tourisme.



Vous savez, moi, je suis naturalisé, je ne suis pas né en France, je n'avais pas de garant, je n'avais rien et j'ai dû me débrouiller par moi-même, en prenant un crédit de 30 000 euros pour pouvoir démarrer et investir dans les véhicules, etc. Et les banques ne voulaient pas m'ouvrir de compte.



J'ai fini par monter mon dossier en septembre 2016 et après quelques mois, j'ai obtenu ma garantie financière et mon immatriculation auprès d'Atout France.



L'APST m'a donné une chance, c'est le seul organisme qui m'a soutenu et qui a cru en moi.



Alors aujourd'hui, même s'il y a peu de chances que je sois élu, j'ai envie d'être candidat, parce que c'est dans ma nature de tenter ma chance. Je ne suis pas bardé de diplômes, mais je suis un homme de terrain, je sais comment ça marche, je connais les problèmes liés à l'agence de voyages et surtout à la concurrence... déloyale !



TourMaG - Depuis 2017, vous avez réussi à développer votre activité, malgré les nombreux obstacles...

Oui, au départ j'étais seul, et maintenant j'emploie une dizaine de salariés, et je sous-traite également à d'autres sociétés, notamment pour les guides.



Tout ceci est très positif, même si avoir une agence de voyages réceptive à Paris reste très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de concurrence.



N'importe qui peut ouvrir une société, être présent sur Internet. Je vois beaucoup de gens qui travaillent sans aucune licence, ni immatriculation. Il existe des milliers de sites qui font exactement la même chose que nous, et qui n'ont pas le droit, notamment des entreprises de VTC qui vont vendre des forfaits en proposant des billets d'entrée pour Disneyland par exemple.

Je sais qu'on ne peut pas tous les éliminer, mais j'aimerais au moins demander plus de contrôle, parce que ces gens-là travaillent illégalement. Et c'est un coup dur pour nous, car il n'y a pas de contrôle.



C'est comme pour les autocaristes étrangers, qui viennent de République tchèque, de Pologne, etc. Ils positionnent leurs autocars en France pendant des mois alors qu'ils n'ont pas le droit de rester plus d'une certaine durée. Alors, ils modifient les traçages sur leur compteur tachygraphe, pour brouiller les pistes.



Et nous, de notre côté, nous payons une licence en France, une assurance et nos chauffeurs au tarif français. Pendant ce temps, ces agences de voyages étrangères peuvent proposer des prix vraiment imbattables.

Je pense que les adhérents ont tout intérêt à voter pour des gens de métier comme moi, des petites agences indépendantes, qui se battent pour leur survie, afin d'être mieux représentés.