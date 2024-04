Elections APST - Sébastien Maury : "La contre-garantie peut être bloquante pour les jeunes entrepreneurs" 🔑

Par la suite, c'est Max Péglion qui m'a mis le pied à l'étrier, puisqu'il a été délégué régional pour l'Occitanie. Quand il a arrêté ses fonctions, il a proposé mon nom pour le remplacer.



Et c'est comme ça que je suis devenu délégué régional de l'Occitanie et que j'ai découvert un petit peu le "back-office" de l'APST.



Je trouve ce rôle passionnant, notamment les échanges que l'on peut avoir avec les autres délégués régionaux. Mais aussi les rencontres avec des porteurs de projets, de futurs entrepreneurs qui viennent nous voir avec de belles idées, toutes différentes les unes des autres.



J'en rencontre une vingtaine par an, certains ont des dossiers plutôt bien ficelés. Je n'ai jamais eu de jeunes entrepreneurs qui sortent de l'école, ce sont plutôt des personnes en reconversion, qui arrivent avec un bagage et des idées novatrices.



Petit à petit, ce rôle de délégué régional m'a donné le goût de l'investissement au sein de l'APST. Et avec ces élections, j'ai eu envie d'aller plus loin dans mon implication.

J'ai un parcours un peu atypique et je ne crois pas qu'au sein de l'APST, il y ait déjà eu un représentant du secteur des séjours jeunes et des colonies de vacances.



Je pourrais à la fois apporter mon expertise et être le porte-parole de mes confrères qui font le même métier et qui sont aussi adhérents à l'APST.



Alors, bien sûr, je pense que dans un premier temps, je commencerai par observer et apprendre de mes pairs, pour bien cerner les fonctions d'un élu au conseil d'administration. Puis je m'impliquerai petit à petit dans des commissions ou dans des dossiers à traiter.