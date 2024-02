Chic Planet' Voyages : les multiples univers de Sébastien Maury 🔑

"J'ai observé pendant 6 mois et la conclusion : c'est que ça marche. J'ai donc voulu déployer le concept, avec une seconde agent de voyages à domicile dans des zones qui sont désertiques en terme d'agences".



Après la pandémie de covid, qui a mis au point morts ses activité, Sébastien Maury qui n'est jamais à court d'idées, se lance encore dans une nouvelle aventure. Baptisée Chic Planet' Kids, cette marque qui compte 7 salariés, gère des centres de loisirs (sans hébergement) pour enfants et l'accueil de loisirs associé à l'école (ALAE).



"Nous avons débuté Chic Planet' Kids le 1er janvier 2021.Mais nous n'avons pas pu ouvrir nos centres, à cause du Covid, sur les vacances de février et d'avril 2021. La première exploitation a eu lieu l'été 2021".



Les 8 centres Chic Planet' Kids accueillent désormais près de 6000 enfants par an. Après avoir réalisé une belle année 2023, le secteur de la vente de voyages continue sur sa lancée début 2024 : " nous repartons sur les chapeaux de roues ". En revanche côté colonies de vacances, Sébastien Maury sent que la situation instable à l'international freine l'engouement ressenti depuis la fin du covid.



La petite entreprise des débuts a bien grandi. En 17 ans, elle est passée de 3 à 17 salariés.



Où s'arrêtera Chic PLanet' Voyages ? "Aujourd'hui je travaille pour continuer à développer l'entreprise " lance le gérant insatiable. Des projets dans les cartons ?



" Oui mais il est encore trop tĂ´t pour en parler "...