Emploi des jeunes : "Certains recruteurs recherchent le mouton à 5 pattes"

TourMaG.com – Peux-tu te présenter ?



Mathilde Augier : J’ai 24 ans. Je suis un master tourisme à l’IEFT à Lyon. Depuis deux ans, je réalise mon parcours en alternance chez Trails in France. Je suis à la fois chef de produit et assistante marketing, au sein de cette agence de voyages spécialisée dans le trail et le running.



Mes missions sont diverses. Je touche à tout : analyse de rentabilité, mise à jour du site, création de contenu pour le blog et des newsletters, stratégie communication, conception de séjours ou de nouveaux produits. Il n’y a que sur la relation client que je n’interviens pas !



Ma formation me plait, les cours sont diversifiés, avec à la fois de la communication, des parcours sur le tourisme, du commerce, du droit...



TourMaG.com – Comment se passe ton alternance ?



Mathilde Augier : Etudier en alternance, avoir un pied dans le monde du travail, est un plus. C’est épanouissant et cela permet de se projeter dans l’avenir.



Dans le cadre d’un master, je n’avais plus envie d’être en cours. Ça a été assez simple de trouver une alternance, car j’avais du temps pour faire mes recherches et postuler. J’ai trouvé un employeur en un mois.



Je recherchais une entreprise touristique en lien avec la montagne, car je suis originaire de Savoie. L’entretien avec les dirigeants s’est bien passé, cela a matché tout de suite. Et puis, cette entreprise est à 100% en télétravail. Cette flexibilité m’a plu. Mon rythme est de trois jours à l’école et deux jours en entreprise par semaine.