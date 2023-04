Emploi des jeunes : "L’argent n’est pas mon moteur, l’humain prime"

Avoir une souplesse dans l’organisation. Être en télétravail m’a permis de passer la semaine dernière au Luxembourg, pour voir des amis. Je pratique le bleisure , une notion que l’on a vu en cours.Je sais que j’aurai des concessions à faire sur la rémunération après dix ans d’expérience comme ingénieur. Sur mon dernier poste, je gagnais entre 2 300€ et 2 400€, je sais que je repartirai d’un SMIC comme conseiller voyages. Je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants du métier. On verra le temps que ça dure. L’argent n’est pas mon moteur, l’humain prime.Les valeurs humaines. J’ai de la chance d’être tombé dans l’entreprise dans laquelle je suis actuellement en stage. Mon employeur est quelqu’un de très humain. Il me laisse beaucoup d’autonomie et me fait confiance.De par mon parcours, je suis passé par de grosses entreprises, la plus petite comptait 100 employés. Je recherche une entreprise dans laquelle on se connait.Je n’aimerais pas travailler dans une mauvaise ambiance et avec des gens qui ne sont pas motivés. Dans ce contexte, il n’existe plus d’entraide.Si un samedi il y a un coup de bourre, pas de souci, je peux l’aider. Et il me donnera une demi-journée la semaine suivante. Travailler en bonne intelligence est quelque chose qui se perd dans la société actuelle.Oui et non. Je n’ai pas envie de quitter une entreprise pour la quitter, mais si je ne suis plus motivé, j’irai voir ailleurs.J’ai toujours fait des plans sur la comète. J’ai tendance à intellectualiser avant de passer à l’action. Cette année je me suis dit : passe à l’action et depuis je n’ai que de bonnes surprises. Je vais tacher de moins me poser de questions et de voir les opportunités qui se présentent. Ça se fera en fonction des gens que je vais rencontrer et du feeling.Je veux trouver un poste avec des projets intéressants.