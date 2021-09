Emploi : le boom des collectifs de freelance

« Aujourd’hui, on couvre 80 à 85% des compétences du tourisme »,

« Rassembler les réseaux et les compétences, mais aussi se soutenir, déléguer pour ne pas dire non à des clients

Et contribuer à une meilleure reconnaissance du statut de freelance. »

« Le collectif est uniquement dédié au tourisme, il nous donne une force de frappe décuplée. Il y a beaucoup d’entraide, ça nous permet de rayonner auprès des pro du tourisme, de s’échanger les bons contacts »

« On va organiser des événements communs. Le but est de créer un label qualité et d’aller démarcher à l’international ensemble »,

Se réunir en collectif, c’est un levier actionné pour… A l’image du collectif Away we go . Créé en mars 2021 par Olivier Charmes, Chloé et Fred Lizée.Il compte aujourd’hui: la production, la vente, le marketing, conseil, RSE, formation… Ils sont disponibles pour des missions d’un jour, d’une semaine ou six mois…précise Fred Lizée.L’ambition ?, répond Fred Lizée., explique Théo Garcin, membre d’Away we go.Après une grosse phase de recrutement,Reste que tout n’est pas tout beau, tout rose dans le monde du freelance. Le covid a fait des dégâts, a laissé certains sur le bord de la route. Face à la crise sanitaire, une autre association de professionnels du tourisme est née, avec l’idée de s’entraider et d’y voir plus clair dans les aides gouvernementales.précise Anabela dos Santos, à la tête d’ADS Consulting et présidente de l’association. Le site internet est en cours de création. Affaire à suivre.