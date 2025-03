La compagnie aérienne low-cost Scoot, filiale de Singapore Airlines, mise sur l'intérêt croissant des voyageurs indiens pour le tourisme axé sur le sport et les événements. Selon Brian Torrey, directeur général pour l'Inde et l'Asie occidentale,Scoot dessert actuellement six destinations en Inde et, en collaboration avec Singapore Airlines, couvre 13 villes. La compagnie se distingue des transporteurs low-cost indiens en offrant des avantages comme des franchises bagages plus généreuses et des correspondances facilitées via l'aéroport de Changi, considéré comme une destination en soi.Parallèlement, Air India Express, autre acteur majeur, a doublé sa flotte, passant de 54 à 100 appareils depuis sa privatisation en 2022. Elle étend son réseau en se concentrant sur les villes secondaires, notamment vers le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.En matière d'infrastructures,Enfin, des initiatives de mobilité innovantes émergent en Inde.sur l'axe Gurugram-Chandigarh, répondant à une demande croissante de sécurité pour les voyageuses. De son côté, Heritage Aviation proposeUn article de skift.com