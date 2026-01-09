Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn !

"Les marchés les plus porteurs sont New York, Miami et Los Angeles. Se spécialiser dans un créneau précis – comme le luxe, le bien-être ou les voyages avec animaux de compagnie – peut permettre aux conseillers de se démarquer et de bâtir une carrière pérenne."

On peut cependant souligner, que le métier de conseiller voyage reste dans le TOP 25 aux Etats-Unis.Comme le souligne LinkedIn, les conseillers travaillent souvent à leur compte ou au sein d’agences.Les chercheurs de LinkedIn Economic Graph ont analysé des millions d'offres d'emploi créées par les membres de LinkedIn entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2025 afin de calculer le taux de croissance de chaque intitulé de poste.Pour être classé, un intitulé de poste devait afficher une croissance positive au sein de le base de membres et un nombre suffisant d'offres publiées au cours de l'année précédente, tout en atteignant une taille significative d'ici 2025.