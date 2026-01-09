TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn !

Top 25 métiers à la croissance la plus rapide aux États-Unis


Le métier de conseiller voyage se classe au 18e rang du dernier classement LinkedIn des 25 métiers à la croissance la plus rapide aux États-Unis.


Rédigé par le Mercredi 21 Janvier 2026

Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn ! - Depositphotos.com Auteur LanaStock
Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn ! - Depositphotos.com Auteur LanaStock
LinkedIn vient de publier le classement des 25 métiers à la croissance la plus rapide sur LinkedIn en 2026 aux États-Unis.

La liste de cette année confirme la dynamique continue des rôles techniques et stratégiques en IA, notamment pour les ingénieurs, les consultants et Data Labeler.

A côté de ces métiers techniques figure celui... de conseiller voyage !

S'il se classait déjà en 5e position du classement 2025, cette année, il recule à la 18e place. Il faut dire que les ingénieurs IA, les consultants IA et les spécialistes en vente de logements neufs se partagent le podium des métiers à la croissance la plus rapide.

On peut cependant souligner, que le métier de conseiller voyage reste dans le TOP 25 aux Etats-Unis.

Comme le souligne LinkedIn, les conseillers travaillent souvent à leur compte ou au sein d’agences. "Les marchés les plus porteurs sont New York, Miami et Los Angeles. Se spécialiser dans un créneau précis – comme le luxe, le bien-être ou les voyages avec animaux de compagnie – peut permettre aux conseillers de se démarquer et de bâtir une carrière pérenne."

Les chercheurs de LinkedIn Economic Graph ont analysé des millions d'offres d'emploi créées par les membres de LinkedIn entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2025 afin de calculer le taux de croissance de chaque intitulé de poste.

Pour être classé, un intitulé de poste devait afficher une croissance positive au sein de le base de membres et un nombre suffisant d'offres publiées au cours de l'année précédente, tout en atteignant une taille significative d'ici 2025.

