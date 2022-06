Etude : les réservations de l'aérien et la croisière repartent-elles ?

Cette analyse provient des statistiques faites à partir des achats des clients Mastercard, le tout dans 37 pays dans le monde.



Et cette croissance pourrait même être exponentielle, alors même que les marchés asiatiques peinent à repartir, d'après le Mastercard Economics Institute, il y aura 1,5 milliard de passagers aériens de plus qu’en 2021, sur la seule année 2022.



Fin avril, le nombre de réservations de vols touristiques était 25 % plus élevé qu’en 2019. Cette hausse est surtout perceptible sur les vols court et moyen-courriers.



Et dans cette euphorie, parmi les tendances en forte hausse, nous retrouvons le tourisme expérientiel.



Ce dernier suscite 34 % de dépenses supplémentaires par rapport à 2019, et c’est dans les bars et les boîtes de nuit que les chiffres sont les plus élevés (72 %), suivis par les parcs d’attraction, les musées, les concerts et autres activités de loisir (35 %).



Le loisir n'est pas le seul à retrouver de l'air, puisque les réservations de vols d’affaires ont dépassé les chiffres d’avant la pandémie pour la première fois en mars.



Il y a malgré tout une ombre au tableau.