Europe : L'envie de voyager est plus forte que l'inflation !

Et si l'envie est forte de voyager, les budgets ne devraient pas dévisser.



Ces derniers restent inchangés, " ce qui montre la détermination à voyager malgré l'incertitude financière, " estime la Commission européenne des voyages (ETC).



Les voyages sont la seule dépense discrétionnaire que les gens sont prêts à maintenir (59%) ou à augmenter (16%) dans les conditions économiques actuelles.



Les Européens, ayant répondu à l'enquête, seraient 6 % de plus (37% en tout) comparativement à l'année dernière à dépenser encore entre 1 000 et 2 000 € par personne et par voyage pour leurs prochaines vacances.



Ils seront 19% à dépenser plus de 2 000 euros par voyageur et séjour.



Si l'augmentation des coûts du voyage reste une préoccupation forte, les Européens font évoluer leur comportement d'achat en étant plus proactifs et plus flexibles. L'enjeu premier est de trouver des petits prix.



Attention, toutefois pour les hôteliers et restaurateurs, cette envie de voyager au détriment d'un climat économique morose se fera sous condition de moins dépenser sur place.



" La plupart des personnes interrogées prévoient de réduire leurs achats sur place (18 %), de réserver un hébergement moins cher (16 %) et de choisir des restaurants plus abordables (15 %) afin de respecter leur budget vacances, " poursuit le communiqué.



Le voyage est devenu au fil du temps un indispensable et une formidable bouffée d'oxygène.