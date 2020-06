Evaneos dévoile les résultats de son sondage "A quoi ressemblera le voyage de demain ?"

Et pour choisir, leur prochaine destination, les personnes interrogées plébiscitent la culture régionale (70%), 44% les treks et randonnées et 38% la gastronomie locale. 34% des voyageurs ajoutent qu’ils souhaitent voyager plus lentement.« Les résultats de ce sondage confirment des tendances que nous avions anticipées :Aller dans une destination sera vécu comme un moment exceptionnel dont il faudra profiter sous tous les aspects (culture, nature, découverte, rencontre...) et sortir grandi, à l’inverse du séjour standardisé. » commente Éric La Bonnardière, co-fondateur et Président d’Evaneos.