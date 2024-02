Expedia Group et Netflix annoncent un nouveau partenariat

sera lede Netflix soutenue par la publicité durant l'année 2024. Cette initiative marque un moment clé pour Expedia Group dans son aspiration àet à améliorer l'offre publicitaire de Netflix à travers divers pays, touchant ainsi plus de 23 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale.Leprend son envol au Japon avec une campagne significative, et inclura également les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Australie, et le Brésil. Expedia Group a été choisi comme, s'engageant avec Netflix à promouvoir l'innovation dans les produits et à perfectionner l'expérience publicitaire pour les spectateurs ainsi que les méthodes d'évaluation du succès.La stratégie de marque d'Expedia, "", est adaptée à chaque marché par une équipe créative interne, garantissant une. Netflix présentera les créations locales d'Expedia dans les pays concernés, avec des lancements prévus dès février. Le Japon verra le lancement de "", une création originale visant les voyageurs japonais, illustrant un groupe d'amis voyageant aux États-Unis pour leur amour de la danse en ligne, sous le slogan localisé "Expedia. Step out. Everyday." La campagne sera diffusée sur Netflix sous forme de, mettant en avant les outils de suivi de prix d'Expedia, avec une réalisation de Hiro Murai.