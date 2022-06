FTI Ticketshop : "Poursuivre notre croissance sur le marché français" 🔑

Au sein du groupe FTI, nous sommes le fournisseur BtoB de billets d’avion « tourisme ».



Ils peuvent être réservés par les agences de voyages via notre outil de réservation FTI FareWizard+. Nous sommes présents depuis six ans en France et travaillons aujourd’hui avec plus de 500 partenaires.



Nous intéressons des agences qui n’ont ni GDS, ni agrément IATA. Celles qui ont un GDS mais qui ont besoin d’un émetteur et, aussi, les GDS/Iata qui n’ont pas le volume nécessaire pour émettre. Comme nous avons cet agrément, nous pouvons leur proposer des tarifs intéressants. Nous travaillons aussi avec des tour-opérateurs en dehors de FTI Voyages.



L’objectif est de poursuivre notre croissance sur le marché français, cela pourrait passer par une collaboration avec les réseaux.

C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes de plus en plus sollicités. Notre disponibilité pour gérer les remboursements pendant la crise a été très appréciée, nous avons recruté des clients grâce à cette bonne presse. Lors de la crise, nous avons protégé l’équipe «» pour gérer les remboursements, les changements de billets. Nous avons été contraints de fermer nos bureaux de Paris, à Saint-Lazare, et les trois collaborateurs de FTI Ticketshop France sont aujourd’hui en télétravail.Nous avons presque fini de traiter tous les dossiers de remboursements et nous sommes aujourd’hui à la recherche de commerciaux pour la France et la Belgique.Aujourd’hui, ces opérations sont automatisées et nous sommes prêts pour tous les changements de plan de vols que pourraient annoncer les compagnies aériennes cet été et cet automne.On ne fait pas payer à nos clients tous ces changements, c’est à nous de les gérer en tant qu’intermédiaire.C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes de plus en plus sollicités. Notre disponibilité pour gérer les remboursements pendant la crise a été très appréciée, nous avons recruté des clients grâce à cette bonne presse.