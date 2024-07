TourMaG - Il ne reste donc plus que la marque et le fichier clients à reprendre ?



Christophe Gillmé : Ca n'ira pas très loin.



Même pour les fichiers clients, honnêtement, ce n'est pas simple. Il y a plus de 2 000 distributeurs donc je ne suis même pas certain que le liquidateur arrive à réaliser cet actif. Il y a assez peu de choses à racheter.



TourMaG - En France, il subsiste encore une entité FTI Ticketshop. Elle n'a pour le moment pas déposé le bilan et d'après nos informations des entreprises se sont manifestées pour la reprendre. Qu'en est-il ?



Christophe Gillmé : En Allemagne dans le cadre de la procédure en insolvabilité, ils essaient de valoriser des actifs qui peuvent encore l'être.



Apparemment FTI Ticketshop intéresse des gens, notamment pour l'outil technologique qu'il représente.



Différents actifs peuvent être valorisés, comme les hôtels. Il y avait une logique d'intégration verticale, FTI Touristik possédait des hôtels à l'étranger. Dans ces actifs valorisables, nous retrouvons FTI Ticketshop et la société qui se chargeait de concevoir les outils informatiques.