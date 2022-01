FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : T. comme Temps libre et Temps de travail, des temporalités paradoxales 🔑

Commençons par le début, les congés payés en 1936 ont déterminé un nouvel espace-temps dédié aux loisirs. Sous le gouvernement de Guy Mollet, la troisième semaine de congés a ensuite été votée. Puis, ce fut le tour de la quatrième dans le sillage des événements de mai 68.



Et, il a fallu attendre l’arrivée au pouvoir des socialistes en 1981 pour que soit octroyée une cinquième semaine de vacances et votée une première réduction du temps de travail. La semaine de 39 heures était née, en attendant celle de 35 heures décrétée sous le gouvernement de Lionel Jospin.



Révolutions successives, ces évolutions du temps libre ont permis à des millions de Français de prendre le chemin des vacances. Plus ou moins longues. Plus ou moins proches, mais surtout destructurées.



Ainsi, les RTT ont permis à de nombreux salariés de libérer leur vendredi, leur mercredi et souvent le lundi, leur permettant d’allonger leurs week-ends, tandis que la cinquième semaine a contribué à fragmenter les départs en vacances et à les étaler sur toute l’année.