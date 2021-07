FUTUROSCOPIE - Un été 2021 sur la plage : les pratiques balnéaires évoluent-elles ?

Autre permanence encore : l’heure du goûter. On offre des glaces, on déballe des sandwiches, de petits biscuits et de moins en moins des bouteilles de plastique. Au contraire, les gourdes sont en train de gagner du terrain. Ce qui est une bonne nouvelle.



Enfin, dés que le coucher du soleil s’annonce, les adultes pensent à l’apéritif, au bistrot quand il y en a ou sur le sable. Et c’est là que surgit le grand gagnant des nouveaux étés : le pique-nique nocturne. Alors que le pique-nique constituait un rituel réservé au déjeuner, il a de plus en plus tendance à dériver vers le soir traduisant ainsi deux phénomènes : d’une part, la chaleur plus intense dissuade beaucoup d’estivants de passer la journée entière sur la plage.



On préfère donc venir se baigner plus tard. D’autre part, l’été reste vecteur de foules et d’une promiscuité de plus en plus redoutée : « On vient le soir, on a la plage pour nous et il fait toujours aussi bon ! » déclarent les vacanciers.



Une attitude qui ne fera que progresser dans les semaines à venir au cours desquelles les non vaccinés recalés par les restaurants, n’auront pas d’autre choix. Il faut dire cependant que, sur le sable, même de nuit quand les étoiles brillent, on a l’impression de vivre une aventure exceptionnelle et de naviguer sur tous les imaginaires positifs que les vacances portent en elles : le voyage, l’inconnu, la liberté, l’immensité et la fête, cette fête qui pour les jeunes est plus transgressive dans le noir de la nuit !



… En résumé, si l’été 1936 a été un « grand tournant », l’été 2021 le sera-t-il ? L’histoire ne se répète pas. Le changement n’est pas une fatalité surtout dans le domaine du loisir où les comportements et pratiques anthropologiques dominent.



Mais, heureusement, on peut se satisfaire du fait que l’écrasante majorité des évolutions de l’offre et des évolutions comportementales se font en faveur de la réparation de la planète et de la protection de sa santé face aux nouveaux ennemis dont l’actualité est malheureusement remplie (dômes de chaleur au Canada, Sud de l’Espagne, inondations en Europe du nord et de l’est, incendies en Californie, typhons en Floride… ).



Et cela, tandis que des décisions et gestes forts sont accomplis par les États. Ainsi, l’Union Européenne a fait 12 propositions dans le cadre d’un plan climat ambitieux destiné à réduire les émissions de CO2 de 55% d’ici 2030.



Sachant que depuis 30 ans, elles n’ont été réduites que de 24%, la tâche est immense et sans doute irréalisable. Il n’empêche que peu de jours passent sans que les medias relaient ces mesurettes prises ici et là pour contrer l’inéluctabilité des drames à venir tandis que de petits gestes se transforment bien à petits pas en nouvelles habitudes.