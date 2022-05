Finnair reliera Paris à Nouméa en Nouvelle-Calédonie

À partir du 1er juillet prochain, la desserte de la Nouvelle-Calédonie opérée par Finnair pourra se faire via l’aéroport de Singapour-Changi en codeshare avec Aircalin, cette dernière ouvrant cette nouvelle destination depuis Nouméa.



La liaison s’effectuera via Helsinki et via Singapour et la continuité des bagages sera effectuée de bout en bout jusqu’à destination (Paris-CDG > Helsinki > Singapour-Changi > Nouméa- La Tontouta) :



- Finnair opère 5 vols quotidiens entre Paris et Helsinki



- Finnair opère un vol quotidien entre Helsinki et Singapour



- Cet été, Aircalin opèrera 2 vols par semaine entre Singapour et Nouméa (nouvelle liaison)